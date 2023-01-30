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3 часа назад

МТС начнёт брать комиссию за пополнение баланса через любые банки, кроме МТС Банка

Ferra.ru

Российский оператор МТС объявил о том, что с 1 февраля 2023 года при пополнении мобильного счёта из стороннего банка (не МТС Банка) будет взиматься комиссия.

МТС введет комиссию за пополнение баланса через сторонние банки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители компании заявили, что решение о введении комиссии обусловлено «появлением дополнительных расходов», связанных с пополнением счёта из других банков. Сам сбор составит 1% от суммы пополнения и будет взиматься при оплате банковской картой в приложении «Мой МТС», на сайте mts.ru и в некоторых партнёрских сервисах.

В то же время комиссия не коснется автоматических платежей и пополнений, осуществляемых через магазины МТС и отделения МТС Банка.

Напомним, что ранее стало известно о планах Ростелекома приобрести МегаФон — второго по размерам мобильного оператора в России.

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