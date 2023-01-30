Семьи мобилизованных могут оформлять единое пособие на детей

Семьи мобилизованных могут получать единое пособие на детей, сообщается на официальном портале «Объясняем.рф».

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Отмечается, что пользователи сервиса задали вопрос о возможности получения единого пособия на детей.

Специалист портала пояснил, что семья может получать это пособие, так как доходы мобилизованных не влияют на возможность его получения.

Уточняется, что за выплатами может обратиться любая семья, соответствующая критериям назначения единого пособия.

Напомним, что единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости.