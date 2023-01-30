Отдых на 23 февраля подорожал из-за длинных выходных

Россияне активно бронируют жилье для поездок на отдых 23 февраля. Средний чек бронирований в некоторых случаях вырос в два раза - в основном из-за более длительных выходных, рассказали "РГ" представители туррынка.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В этом году февральские праздники длиннее, чем в прошлом и позапрошлом годах, они будут длиться четыре дня. Едут традиционно в Сочи, Санкт-Петербург, Казань, на горнолыжные курорты.

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Вместе с увеличением сроков бронирования увеличился и средний чек - в два раза, до 13,2 тыс. рублей в среднем по России за всю поездку, сообщил гендиректор сервиса Суточно.ру Юрий Кузнецов.

По данным сервиса, больше всего туристы тратят на аренду жилья в Шерегеше - 32,9 тыс. рублей. В прошлом году на праздники средний чек был 17,1 тыс. рублей, в 2021 году - 25,5 тыс. рублей. В Сочи средние траты на жилье у россиян составляют 24,8 тыс. рублей (+40% по сравнению с прошлым годом), в Москве - 12,4 тыс. рублей (+76%), в Нижнем Новгороде - 11,4 тыс. рублей (+152%), Казани - 10,2 тыс. рублей (+151%), Санкт-Петербурге - 10,8 тыс. рублей (+104%).

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, средняя стоимость забронированной ночи в средствах размещения по России на период праздников составляет 5,4 тыс. рублей, на 13% больше уровня 2022 года и на 10% больше относительно 2021 года. Больше всего подорожало размещение в Санкт-Петербурге - на 35% относительно 2022 года. Но сейчас это примерно тот же уровень цен, что был в 2021 году. В Москве стоимость средств размещения выросла на 12% к уровню 2022 года, в Сочи - на 4,5 тыс. рублей, в Казани - на 33%.

Средний чек авиаперелетов в этом году составил 12 тыс. рублей туда и обратно, отмечает представитель сервиса "Туту.ру"

На 23 февраля традиционно популярны крупные города и горнолыжные курорты, отмечают эксперты. В этом году по числу бронирований лидирует Санкт-Петербург, далее идут Сочи, Казань, Москва, Нижний Новгород, Шерегеш. Если сравнивать с прошлыми годами, топ не изменился.

В этом году к праздничному дню 23 февраля добавился еще один день каникул, вместе с субботой и воскресеньем получилось четыре выходных дня. А в таких случаях туристы обычно стремятся выехать хотя бы в другой регион, поясняет профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. Россияне уже привыкли путешествовать несколько раз в год. К тому же в России сейчас есть предложение, которое также стимулирует спрос, добавляет эксперт.