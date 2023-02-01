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2 часа назад

Россиян предупредили о новых письмах мошенников

Мария Иванова

Мошенники начали рассылать россиянам электронные письма от имени Росфинмониторинга с извещениями о блокировке их счетов. Об этом сообщается на сайте службы.

Россиян предупредили о новых письмах мошенников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своих письмах мошенники предлагают «снять ограничения» за плату, выдавая ее за штраф пеню, комиссию или оплату услуги по оформлению «справки о легализации».

В Росфинмониторинге подчеркнули, что служба не рассылает подобных писем и не совершает звонков.

У Росфинмониторинга нет полномочий по аресту денег или имущества граждан. Также Росфинмониторинг не взимает обязательные платежи и не оказывает платных услуг по оформлению документов.

О новых письмах мошенников россиян ранее предупредили в «Лаборатории Касперского». В октябре 2022-го мошенники начали атаковать русскоязычных пользователей электронными письмами «от госорганов», содержащими вирусы.

Получателям таких писем предлагали обезопасить свои устройства от угроз с помощью специального «обновления». Если его скачать, на компьютер попадет троянец-шифровальщик. Он шифрует все данные на устройстве, а за возвращение доступа к ним преступники требовали заплатить около 1,2 миллиона рублей.

Личный счет,Росфинмониторинг,Лаборатория Касперского,
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