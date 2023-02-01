Россиян предупредили о новых письмах мошенников

Мошенники начали рассылать россиянам электронные письма от имени Росфинмониторинга с извещениями о блокировке их счетов. Об этом сообщается на сайте службы.
В своих письмах мошенники предлагают «снять ограничения» за плату, выдавая ее за штраф пеню, комиссию или оплату услуги по оформлению «справки о легализации».
В Росфинмониторинге подчеркнули, что служба не рассылает подобных писем и не совершает звонков.
У Росфинмониторинга нет полномочий по аресту денег или имущества граждан. Также Росфинмониторинг не взимает обязательные платежи и не оказывает платных услуг по оформлению документов.
О новых письмах мошенников россиян ранее предупредили в «Лаборатории Касперского». В октябре 2022-го мошенники начали атаковать русскоязычных пользователей электронными письмами «от госорганов», содержащими вирусы.
Получателям таких писем предлагали обезопасить свои устройства от угроз с помощью специального «обновления». Если его скачать, на компьютер попадет троянец-шифровальщик. Он шифрует все данные на устройстве, а за возвращение доступа к ним преступники требовали заплатить около 1,2 миллиона рублей.