Россиян предупредили о новых письмах мошенников

Мошенники начали рассылать россиянам электронные письма от имени Росфинмониторинга с извещениями о блокировке их счетов. Об этом сообщается на сайте службы.

В своих письмах мошенники предлагают «снять ограничения» за плату, выдавая ее за штраф пеню, комиссию или оплату услуги по оформлению «справки о легализации».

В Росфинмониторинге подчеркнули, что служба не рассылает подобных писем и не совершает звонков.

У Росфинмониторинга нет полномочий по аресту денег или имущества граждан. Также Росфинмониторинг не взимает обязательные платежи и не оказывает платных услуг по оформлению документов.

О новых письмах мошенников россиян ранее предупредили в «Лаборатории Касперского». В октябре 2022-го мошенники начали атаковать русскоязычных пользователей электронными письмами «от госорганов», содержащими вирусы.