Россиянам напомнили правила возврата товаров после инцидента с Wildberries

Продавцам или маркетплейсам при возврате некачественного товара нельзя взимать или удерживать денежные средства покупателей. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

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«В законе прописана обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось», - указало ведомство.

До этого в ряде Telegram-каналов стала распространяться информация о списании маркетплейсом Wildberries денег за ошибочно доставленный или бракованный товар. Отмечалось, что это начало происходить после того, как в правила работы ретейлера внесли изменения.

Ранее агентство ТАСС обратилось в пресс-службу Wildberries для получения комментариев по вопросу списаний средств. Там заявили, что покупателям не нужно оплачивать возврат бракованной продукции. Обратную транспортировку изделий компенсирует продавец, подчеркнули в компании.