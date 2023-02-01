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1 час назад

Россиянам напомнили правила возврата товаров после инцидента с Wildberries

Лера Букина

Продавцам или маркетплейсам при возврате некачественного товара нельзя взимать или удерживать денежные средства покупателей. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Россиянам напомнили правила возврата товаров после инцидента с Wildberries
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В законе прописана обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось», - указало ведомство.

До этого в ряде Telegram-каналов стала распространяться информация о списании маркетплейсом Wildberries денег за ошибочно доставленный или бракованный товар. Отмечалось, что это начало происходить после того, как в правила работы ретейлера внесли изменения.

Ранее агентство ТАСС обратилось в пресс-службу Wildberries для получения комментариев по вопросу списаний средств. Там заявили, что покупателям не нужно оплачивать возврат бракованной продукции. Обратную транспортировку изделий компенсирует продавец, подчеркнули в компании.

В середине январе министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщило, что интернет-магазин Wildberries был оштрафован в республике за нарушение законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей.

Личный счет,Роспотребнадзор,
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