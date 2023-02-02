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1 час назад

Траты россиян на косметику снизились почти в два раза

Лера Букина

В России зафиксировано падение среднего чека на косметику. Снижение показателя в январе текущего года к аналогичному периоду прошлого оценивается в 45%, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на платформу электронной коммерции «Кактус».

Траты россиян на косметику снизились почти в два раза
Фото: ТАССТАСС

Так, средний чек упал до 1 972 рубля. В 2022 году он составлял 3 588 рублей. Вместе с тем, по словам аналитиков, на рынке наблюдается рост продаж таких товаров – на 31%. Тенденция объясняется продажами брендов через маркетплейсы.

Вместе с тем в сети «Л’Этуаль» сообщили, что средний чек не менялся в меньшую сторону. В «Золотом яблоке» оценили снижение в 2%.

В ноябре прошлого года, как сообщало РИА Новости, Минпромторг России проинформировал о введении запрета на параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase в связи с тем того, что поставки продукции этих марок якобы возобновятся в РФ. После этого французская компания L’Oreal, которая владеет брендами Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, опровергла планы по возобновлению поставок товаров в Россию.

Весной власти РФ решили легализовать параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. В Минпромторге поясняли, что такая схема предполагает ввоз только оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

Личный счет,Минпромторг,
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