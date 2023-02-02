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1 час назад

Инвестор оценил перспективы альтернативных валют

Инвест-Форсайт

В Сбербанке начали продавать наличные дирхамы (валюта ОАЭ). Операции доступны в некоторых московских отделениях банка, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Инвестор оценил перспективы альтернативных валют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Альтернативные валюты больше подходят для того, чтобы создать мультивалютную корзину, пояснил «Инвест-Форсайту» частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Это способ сохранения накоплений, защиты их от инфляции, но не всегда инвестиция с целью получения стабильного пассивного дохода.

«Нужно понимать, для чего такие валюты приобретаются и на какой срок, а также иметь в виду вашу личную цель. Для получения дохода все же лучше вкладываться в ведущие валюты — доллары, евро, фунты стерлинги, юань. Когда рубль будет постепенно обесцениваться (а это будет происходить в ближайшее время), такие вложения могут дать дополнительную прибыль, — подчеркивает эксперт. — Альтернативные валюты нужны, когда нет возможности приобретать доллары и евро (как было в прошлом году) или для личных целей — для поездок в конкретные страны и регионы, для интересов бизнеса (если есть контракты с конкретной страной)».

В остальном альтернативные валюты имеют такие же шансы на снижение к доллару, как и российский рубль. С их приобретением на долгий срок вы, скорее, высокой прибыли не получите, резюмирует Федор Сидоров.

Личный счет,Федор Сидоров,Сбербанк России,
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