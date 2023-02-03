В России предложили сделать вдвое дешевле один из пунктов ЖКУ

В Госдуме России предложили рассчитывать стоимость вывоза бытового мусора, отталкиваясь из фактически произведенных отходов, а не по нормативу, как сейчас, сообщают «Известия» со ссылкой на членов профильного комитета Думы, которые направили соответствующую инициативу в Министерство строительства.

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Как ожидается, предложенная мера позволит снизить расходы жильцов в два раза, а юридических лиц — в несколько раз. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила в письме, что закон разрешает использовать соответствующий механизм. Для этого требуется провести собрание собственников жилья, после чего — договориться с мусорным региональным оператором.

В настоящее время плата за обращение с твердыми коммунальными отходами рассчитывается на каждую квартиру по нормативам с площади жилья или с человека. При оплате по факту — по количеству вывезенных контейнеров, граждане могут сэкономить.