Москвичам подсказали способ увеличить заработок на 30%

Владение английским языком на разговорном или свободном уровне может увеличить средний заработок разных специалистов в Москве на 30%, подсчитали аналитики сервиса Superjob, результаты исследования имеются в распоряжении ТАСС.
Самые востребованные на рынке труда иностранные языки, по данным исследования, - английский и китайский. В топ-5 также входят немецкий, французский и испанский. Так, аналитики исследовали разницу в зарплатах разных специалистов в Москве со знанием и без знания английского языка и выяснили, что разница их зарплат может доходить до 30%.
Исследование показало, что зарплата владеющего английским языком менеджера по продажам больше на 5%, PR-менеджера - на 13%, менеджера по работе с клиентами - на 17%, а юриста - на 21%. Секретарь руководителя со знанием иностранного языка может зарабатывать на 24% больше, инженер - на 27%, а менеджер по закупкам - на 30%.
Аналитики также отметили, что за последний год вдвое увеличилось число вакансий, требующих владения китайским языком.
"Чаще всего это вакансии для учителей, специалистов внешнеэкономической деятельности, снабженцев, переводчиков и менеджеров по продажам. Компаний, подбирающих персонал со знанием китайского, больше всего в транспортно-логистической отрасли, а также в сферах ритейла и производства", - говорится в тексте исследования.
Разница в зарплатах специалистов в зависимости от знания ими китайского может варьироваться от 10 до 28%.
В топ вакансий специалистов со знанием английского в Московском регионе, по версии Superjob, вошли системный аналитик, руководитель отдела закупок, менеджер по международным продажам. Им предлагают зарплату от 110 тыс. до 180 тыс. рублей. В аналогичный рейтинг для знающих китайский вошли вакансии менеджеров по импортным закупкам, продажам и менеджера по продукту. Зарплатное предложение этих специалистов может составлять от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.
Опрос проводился среди 1,6 тыс. человек по всей России, которые владеют хотя бы одним иностранным языком. Согласно его результатам, 45% из них хотя бы раз проходили тестирование на знание языка при трудоустройстве. По сравнению с 2019 годом это число выросло на 9%. 46% опрошенных используют иностранный язык в работе от случая к случаю, 21% - постоянно, 15% - довольно часто и 18% - не используют.