Москвичам подсказали способ увеличить заработок на 30%

Владение английским языком на разговорном или свободном уровне может увеличить средний заработок разных специалистов в Москве на 30%, подсчитали аналитики сервиса Superjob, результаты исследования имеются в распоряжении ТАСС.

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Самые востребованные на рынке труда иностранные языки, по данным исследования, - английский и китайский. В топ-5 также входят немецкий, французский и испанский. Так, аналитики исследовали разницу в зарплатах разных специалистов в Москве со знанием и без знания английского языка и выяснили, что разница их зарплат может доходить до 30%.

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Исследование показало, что зарплата владеющего английским языком менеджера по продажам больше на 5%, PR-менеджера - на 13%, менеджера по работе с клиентами - на 17%, а юриста - на 21%. Секретарь руководителя со знанием иностранного языка может зарабатывать на 24% больше, инженер - на 27%, а менеджер по закупкам - на 30%.

Аналитики также отметили, что за последний год вдвое увеличилось число вакансий, требующих владения китайским языком.

"Чаще всего это вакансии для учителей, специалистов внешнеэкономической деятельности, снабженцев, переводчиков и менеджеров по продажам. Компаний, подбирающих персонал со знанием китайского, больше всего в транспортно-логистической отрасли, а также в сферах ритейла и производства", - говорится в тексте исследования.

Разница в зарплатах специалистов в зависимости от знания ими китайского может варьироваться от 10 до 28%.

В топ вакансий специалистов со знанием английского в Московском регионе, по версии Superjob, вошли системный аналитик, руководитель отдела закупок, менеджер по международным продажам. Им предлагают зарплату от 110 тыс. до 180 тыс. рублей. В аналогичный рейтинг для знающих китайский вошли вакансии менеджеров по импортным закупкам, продажам и менеджера по продукту. Зарплатное предложение этих специалистов может составлять от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.