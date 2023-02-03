Российские блогеры стали меньше зарабатывать

Доходы российских инфлюэнсеров от рекламы в России упали на 5% в 2022 году — до 15 млрд руб. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на данные платформы Perfluence.
Для сравнения, в 2021 году этот показатель увеличился на 45%. В качестве причин для падения в прошлом году называется снижение активности рекламодателей, в том числе западных, а также блокировки некоторых платформ на территории России, например, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Самое сильное падение рынка, по оценке аналитиков, пришлось на второй квартал 2022 года, когда обороты в среднем сокращались более чем на 50%.
«К концу третьего квартала рынок вернулся к росту в 15–20% к показателям 2021 года», — отмечается в исследовании.
Лидирующую позицию в рейтинга распределения бюджета рекламодателей по площадкам занял Telegram — 49% от общего объема выплат. Также выросла доля «ВКонтакте» — до 20%. Что же касается Instagram, то его доля сократилась с 67% до 30%.