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53 минуты назад

"Ъ": доходы российских блогеров от рекламы впервые снизились по итогам года

Газета.Ruиещё 1

Доходы российских инфлюэнсеров от рекламы в России упали на 5% в 2022 году — до 15 млрд руб. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на данные платформы Perfluence.

Российские блогеры стали меньше зарабатывать
Фото: Газета.ruГазета.ru

Для сравнения, в 2021 году этот показатель увеличился на 45%. В качестве причин для падения в прошлом году называется снижение активности рекламодателей, в том числе западных, а также блокировки некоторых платформ на территории России, например, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Самое сильное падение рынка, по оценке аналитиков, пришлось на второй квартал 2022 года, когда обороты в среднем сокращались более чем на 50%.

«К концу третьего квартала рынок вернулся к росту в 15–20% к показателям 2021 года», — отмечается в исследовании.

Лидирующую позицию в рейтинга распределения бюджета рекламодателей по площадкам занял Telegram — 49% от общего объема выплат. Также выросла доля «ВКонтакте» — до 20%. Что же касается Instagram, то его доля сократилась с 67% до 30%.

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