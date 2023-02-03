Стало известно об индексации неиспользованной суммы маткапитала

Любая неиспользованная сумма материнского капитала, выданного до февраля 2023 года, будет проиндексирована, сообщили газете ВЗГЛЯД в Социальном фонде России. Ранее кабмин утвердил индексацию некоторых соцвыплат на 11,9%.

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«Любая неиспользованная сумма материнского капитала индексируется. Поэтому мама, родившая ребенка до 2023 года и получившая сертификат, с февраля сможет использовать более высокий материнский капитал по сравнению с суммой, которая была указана при оформлении», – говорится в ответе Социального фонда России на запрос газеты ВЗГЛЯД.

Ранее правительство России утвердило с 1 февраля индексацию некоторых социальных выплат на 11,9%. В частности, речь идет о материнском капитале. Ранее за рождение первого ребенка выплата составляла 524,5 тыс. рублей, за второго – 693,1 тыс. рублей. Теперь же граждане России могут получить 586,9 тыс. рублей и 775,6 тыс. рублей соответственно.

Напомним, материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй, третий или любой последующий ребенок. Кроме того, право на выплату имеют семьи, у которых с 1 января 2020 года появился первенец.