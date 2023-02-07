Россияне увеличили траты во время "Киберпонедельника-2023"

Россияне во время онлайн-распродажи "Киберпонедельник-2023", которая проходила с 30 января по 2 февраля, совершили покупок по картам "Почта банка" на сумму 1,3 млрд рублей. Это на 20% больше, чем за время аналогичной акции годом ранее. Таковы результаты исследования этого банка, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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"Всего в течение четырех дней "Киберпонедельника-2023" россияне потратили по картам банка более 1,3 млрд рублей, что на 20% выше результатов онлайн-распродажи прошлого года (1 млрд рублей). При этом средний чек по сравнению с прошлым годом снизился на 45% - с 2,237 тыс. рублей до 1,541 тыс. рублей", - говорится в материалах исследования.

Согласно данным банка, общая сумма трат россиян в "Киберпонедельник-2023" выросла на 20% по сравнению с аналогичной акцией, которая проходила с 31 января по 3 февраля 2022 года.

Как отметили аналитики банка, сильнее всего в период распродажи выросли покупки на маркетплейсах: 10 млн рублей против 8 млн рублей неделей ранее. Вырос и средний чек таких покупок - на 40% (с 3,056 тыс. рублей до 4,400 тыс. рублей). Также повышенным спросом в киберпонедельник пользовались бытовая техника (+30% по сравнению с тратами неделей ранее), косметика и парфюмерия (+15%), ж/д билеты (+10%).