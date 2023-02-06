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27 минут назад

ЦБ предложил замораживать подозрительные переводы на два дня

Сравни.ру

ЦБ готовится внедрить двухдневный «период охлаждения» для защиты клиентов банков от мошенников. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в сентябре прошлого года. ЦБ надеется, что в ближайшее время он будет принят в первом чтении, заявил в интервью «Известиям» заместитель главы Банка России Герман Зубарев.

ЦБ предложил замораживать подозрительные переводы на 2 дня
Фото: 123rf.com123rf.com

Регулятор ведёт базу счетов, по которым совершались подозрительные операции. Согласно законопроекту, банки должны замораживать переводы на эти счета на два дня. За это время человек сможет обдумать свои действия или посоветоваться с родственниками или друзьями.

Если банк не защитил клиента, он обязан вернуть ему все похищенные средства в течение 30 дней. При этом банк не вправе запретить клиенту распоряжаться деньгами. Если человек настоял на переводе, несмотря на «период охлаждения», банк освобождается от обязанности компенсировать похищенное.

Денежные переводы из России в соседние страны увеличились почти на 500%

Сейчас клиент банка не может рассчитывать на возврат украденных денег, если он передал мошенникам реквизиты карты, СМС-код, логин и пароль от интернет-банкинга. Однако в январе Верховный суд встал на сторону клиента, на которого мошенники оформили онлайн-кредит. Юристы считают, что у жертв появился шанс оспорить кредит, оформленный аферистами.

Личный счет,Банк России,Госдума,
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