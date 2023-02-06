ЦБ предложил замораживать подозрительные переводы на 2 дня

ЦБ готовится внедрить двухдневный «период охлаждения» для защиты клиентов банков от мошенников. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в сентябре прошлого года. ЦБ надеется, что в ближайшее время он будет принят в первом чтении, заявил в интервью «Известиям» заместитель главы Банка России Герман Зубарев.

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Регулятор ведёт базу счетов, по которым совершались подозрительные операции. Согласно законопроекту, банки должны замораживать переводы на эти счета на два дня. За это время человек сможет обдумать свои действия или посоветоваться с родственниками или друзьями.

Если банк не защитил клиента, он обязан вернуть ему все похищенные средства в течение 30 дней. При этом банк не вправе запретить клиенту распоряжаться деньгами. Если человек настоял на переводе, несмотря на «период охлаждения», банк освобождается от обязанности компенсировать похищенное.