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1 час назад

В России выросли пособия: кто должен получать больше денег с 1 февраля 2023 года

Елена Прошина

С 1 февраля россияне начали получать различные социальные выплаты, пособия и компенсации с прибавкой в 11,9 процента. Об этом рассказали в Telegram-канале Госдумы.

В России выросли пособия: кто должен получать больше денег с 1 февраля
Фото: ТАССТАСС

Выплаты проиндексировали с учетом инфляции за 2022 год. Решение коснулось более 40 различных мер соцподдержки.

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В частности, единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля выросло до 22,9 тысячи рублей. С начала февраля 2022-го эту выплату повышали на 8,4 процента, с 18,8 тысячи до более чем 20 тысяч рублей. Выплата положена всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей.

Также благодаря индексации размер материнского капитала на первого ребенка увеличился на 62,5 тысячи - почти до 587 тысяч рублей. Маткапитал при его получении после рождения второго ребенка вырастет на 82,5 тысячи рублей - до 775,6 тысячи.

Кроме того, с февраля ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет достигло 8,5 тысячи рублей.

Ежемесячное пособие для детей военнослужащих, отправившихся в армию по призыву, с 1 февраля выросло до 15,5 тысячи рублей.

Выплата для людей с инвалидностью первой группы с февраля составляет пять тысяч рублей в месяц, в случае инвалидности второй группы и для детей с инвалидностью - 3,5 тысячи, для третьей группы инвалидности - 2,8 тысячи рублей.

С 1 февраля стала больше и выплата для ветеранов боевых действий - 3,9 тысячи рублей. А участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС начали получать 3500 рублей вместо 3100 рублей. Пособие на погребение для нуждающихся решили увеличить до 7700 с 6900 рублей.

Герои СССР, России и кавалеры трех степеней ордена Славы со второго месяца зимы начали получать 83500 рублей вместо 74600 рублей. Герои Труда - 61500 рублей вместо 55 тысяч рублей.

Ранее в России появилась выплата беременным россиянкам, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Также в РФ появилась выплата на детей от восьми до 17 лет. Она предназначена для одиноких родителей и тех, кто имеет право на алименты (и только в том случае, если семье нужна господдержка, то есть у семьи низкий доход, не больше одной машины и максимум 24 «квадрата» жилья на человека).

Личный счет,Госдума,
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