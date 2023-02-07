Эксперты назвали способы побороть страх остаться без денег

Важным аспектом в жизни каждого человека является уверенность в завтрашнем дне. Однако в условиях экономической неопределенности тревога, наоборот, нарастает. Газета «Комсомольская правда» разбиралась, как избавиться от страха остаться без денег и получить финансовую защиту.

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Эксперты рекомендуют, прежде всего, выбирать востребованную профессию и «хорошую квалификацию». Кроме того, по их словам, необходимо научиться выполнять свою работу «на пять баллов». Это уменьшает риски попасть под сокращение, указывают специалисты. Следовательно, как отмечают они, нужно стремиться к улучшению навыков для того, чтобы работа выполнялась качественно. За будущее придется беспокоиться меньше, отмечают собеседники издания.

Также стоит не забывать о финансовой подушке безопасности, отмечают они. Важно создать капитал на черный день, который позволит спокойно прожить хотя бы несколько месяцев после потери работы, добавляют эксперты. Благодаря такому подходу эмоциональное состояние человека улучшится, считают они.

Кроме того, по словам специалистов, не нужно

«класть все яйца в одну корзину». Речь идет о распределении средств. Одну часть можно держать в рублевых вкладах, другую - в долларах, евро, квартирах, советуют эксперты.

«И в-четвертых, страховка. Это заключительный элемент финансовой защиты. Наше богатство состоит не только из денег на счетах, но еще из имущества», - говорится в публикации.

В этой связи, как указывают специалисты, важно застраховать важные объекты, в частности машины и квартиры.