Сбитый летчик Дрогба, уважение к Дзюбе. Удивительные факты о новом клубе Кержакова

Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на возможный переход бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Локомотив».<br> <br> По словам специалиста, 34-летний форвард может пригодится «железнодорожникам» при игре в штрафной площади соперника.<br> <p class="visual-quote"> «Я считаю, что хороших форвардов много не бывает. Дзюба — форвард первой восьмёрки, если лидеры РПЛ укомплектованы, то вторая группа первой восьмерки могла бы его пригласить. Дзюба никогда не отличался большим объемом, он всегда играл центрфорварда, наконечника атаки, и сможет сыграть также», — заявил Гаджиев в беседе с корреспондентом сайта <a href="https://vprognoze.ru/sportnews/football/10635239-gadzhiev-otvetil-na-vopros-osilit-li-dzyuba-konkurenciyu-v-osnovnom-sostave-lokomotiva.html">vprognoze.ru.</a> </p> С осени прошлого года Дзюба находится без клуба. В августе 2022 года нападающий стал игроком турецкого «Адана Демирспор», за который провел 4 матча и забил 1 мяч. В ноябре стороны объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию.<br> <br> После 17-ти туров «Локомотив». занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе «железнодорожников» 13 очков. <br>