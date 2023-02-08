Сбитый летчик Дрогба, уважение к Дзюбе. Удивительные факты о новом клубе Кержакова

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1 час назад

«Хороших форвардов много не бывает». Гаджиев — о возможном переходе Дзюбы в «Локомотив»

Спорт день за днемиещё 17

Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на возможный переход бывшего нападающего&nbsp;«Зенита»&nbsp;Артема Дзюбы в&nbsp;«Локомотив».<br> <br> По словам специалиста, 34-летний форвард может пригодится&nbsp;«железнодорожникам» при игре в штрафной площади соперника.<br> <p class="visual-quote"> «Я считаю, что хороших форвардов много не бывает.&nbsp;Дзюба — форвард первой восьмёрки, если лидеры РПЛ укомплектованы, то вторая группа первой восьмерки могла бы его пригласить. Дзюба никогда не отличался большим объемом, он всегда играл центрфорварда, наконечника атаки, и сможет сыграть также»,&nbsp;— заявил Гаджиев в беседе с корреспондентом сайта <a href="https://vprognoze.ru/sportnews/football/10635239-gadzhiev-otvetil-na-vopros-osilit-li-dzyuba-konkurenciyu-v-osnovnom-sostave-lokomotiva.html">vprognoze.ru.</a> </p> С осени прошлого года Дзюба находится без клуба. В августе 2022 года нападающий стал игроком турецкого&nbsp;«Адана Демирспор», за который провел 4 матча и забил 1 мяч. В ноябре стороны объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию.<br> <br> После 17-ти туров&nbsp;«Локомотив». занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе&nbsp;«железнодорожников» 13 очков.&nbsp;<br>

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