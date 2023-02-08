Россиянам рассказали, как получить вычет на детей за 2022 год

В Telegram-канале «Госуслуги для родителей» рассказали, как можно оформить стандартный налоговый вычет на ребенка за 2022 год. Это льгота, которую государство предоставляет родителям для уменьшения налогооблагаемой базы.

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Размер вычета зависит от количества детей. Получить вычет по НДФЛ могут оба родителя, являющиеся резидентами РФ и уплачивающие НДФЛ по ставке 13 процентов.

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Вычет можно получить на доход не выше 350 тысяч рублей. К примеру, если зарплата мамы ребенка составляет 35 тысяч рублей, то она может использовать вычет за десять месяцев. Лимит возобновляется со следующего года.

Размер вычета составляет 1400 рублей на первого или второго ребенка, три тысячи рублей - на третьего и последующего детей.

Для родителей и усыновителей детей с инвалидностью вычет увеличивается на 12 тысяч в месяц.

На Госуслугах привели такой пример:

В семье с двумя детьми зарплата родителей составляет по 30 тысяч рублей. Они получают стандартный вычет - по 2800 рублей в месяц. Работодатель рассчитывает для них НДФЛ так: (30 000 - 2800) × 13% = 3536.

НДФЛ без вычета составил бы 3900 рублей. За 11 месяцев семья сэкономит 8008 рублей.

Чтобы оформить вычет через работодателя, необходимо один раз подать на работе заявление, предоставить свидетельства о рождении детей и другие документы.

Самостоятельно вычет можно оформить через личный кабинет налогоплательщика (войти в него можно через логин и пароль от Госуслуг). На главной странице нужно нажать на баннер «Получить вычет», затем выбрать «Подать декларацию 3-НДФЛ», проверить заполненные данные, добавить сведения в разделе «Доходы», если они еще не загружены от работодателя (данные из справки о доходах).

Затем в разделе «Выбор вычетов» необходимо отметить «Стандартные», затем -«Стандартный вычет на детей». Ниже - указать доходы по месяцам и сведения о детях.

После этого нужно нажать на кнопку «Рассчитать» и в разделе «Возврат переплаты» отобразится переплата по НДФЛ. Затем потребуется выбрать счет в банке, куда она будет перечислена.