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48 минут назад

Россиян предупредили об опасности оплаты по QR-коду

Лера Букина

Россиянам стоит с осторожностью оплачивать товары по QR-кодам – в интернете можно нарваться на подделку. Об этом заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский.

Россиян предупредили об опасности оплаты по QR-коду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мошенники пытаются получить доступ к персональной информации граждан. Речь идет, в частности, о банковских картах.

Собеседник отметил, что злоумышленники могут «пришить» в QR-код номер счета подставной компании, ИП или самозанятого. Кроме того, QR-код может представлять собой фишинговую ссылку, при переходе по которой устройство поймает вирус, добавил он.

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По словам Хаминского, не исключено, что россияне окажутся на фейковом сайте, который выглядит как ресурс респектабельной фирмы.

Аферисты могут провоцировать жертву на совершение невозвратного платежа или пытаться получить доступ к данным банковской карты. Во втором случае они совершают переводы порционно.

Зачастую мошенники устраивают фальшивые лотереи и крупные распродажи для того, чтобы россияне воспользовались предложенными QR-кодами. Схем очень много, отметил специалист.

Он также подчеркнул, что поддаваться на такие уловки нельзя.

Ранее заместитель председателя Банка России Герман Зубарев заявил, что злоумышленники теперь размещают QR-коды в общественных местах. В своих объявлениях мошенники предлагают бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате.

Личный счет,Герман Зубарев,Александр Хаминский,Банк России,
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