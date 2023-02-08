Россиян предупредили об опасности оплаты по QR-коду

Россиянам стоит с осторожностью оплачивать товары по QR-кодам – в интернете можно нарваться на подделку. Об этом заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский.

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Мошенники пытаются получить доступ к персональной информации граждан. Речь идет, в частности, о банковских картах.

Собеседник отметил, что злоумышленники могут «пришить» в QR-код номер счета подставной компании, ИП или самозанятого. Кроме того, QR-код может представлять собой фишинговую ссылку, при переходе по которой устройство поймает вирус, добавил он.

По словам Хаминского, не исключено, что россияне окажутся на фейковом сайте, который выглядит как ресурс респектабельной фирмы.

Аферисты могут провоцировать жертву на совершение невозвратного платежа или пытаться получить доступ к данным банковской карты. Во втором случае они совершают переводы порционно.

Зачастую мошенники устраивают фальшивые лотереи и крупные распродажи для того, чтобы россияне воспользовались предложенными QR-кодами. Схем очень много, отметил специалист.

Он также подчеркнул, что поддаваться на такие уловки нельзя.