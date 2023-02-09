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1 час назад

Реальные располагаемые доходы россиян просели на 1% по итогам 2022 года

Sostav.ruиещё 3

Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) сократились в 2022 году на 1%. В IV квартале они выросли на 0,9% после снижения в течение трех кварталов подряд, следует из отчёта Росстата.

Реальные располагаемые доходы россиян в 2022 году просели на 1%
Фото: ТАССТАСС

Динамика реальных доходов россиян оказалась лучше сентябрьского прогноза Минэкономразвития, которое ожидало падение на 2,2%. Годом ранее рост доходов составил 3,2%.

За январь — ноябрь 2022 года зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% год к году, а в реальном — снизились на 1,1%. В ноябре средняя ежемесячная зарплата в России в номинальном выражении составила 63 тыс. руб.

В структуре денежных доходов населения увеличились доходы от предпринимательской деятельности (с 5,5% в 2021 году до 6,2% в 2022 году) и социальных выплат (с 20,6% до 20,7%), при этом снизились от собственности (с 5,7% до 5%) и оплаты труда (с 57,3% до 57,2%).

Кроме того, реальный размер пенсий снизился на 0,9%. Если учитывать единовременную выплату в 10 тыс. руб. в сентябре 2021 года, то снижение составило 5,8%.

Рост цен в России в 2022 году, по данным Росстата, составил 11,94% год к году. Инфляция ускорилась по сравнению с результатом 2021 года (тогда она составила 8,39%). Стоимость продовольственных товаров увеличилась более чем на 10%.

Личный счет,Минэкономразвития,Росстат,
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