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28 минут назад

Раскрыта схема обмана с «высокой почасовой доходностью»

Лера Букина

Число случаев мошенничества с обещанием почасового заработка с высоким доходом в прошлом году в России значительно возросло. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, передает агентство «Прайм».

Раскрыта схема обмана с «высокой почасовой доходностью»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что 10% финансовых пирамид прибегали к данной схеме. Лях добавил, что россиянам могут предлагать «заоблачную доходность» – до 900% в час. Вместе с тем, как указал он, такие проекты не существует долго.

Первая легенда – заработки на арбитраже между биржевыми рынками при помощи высокочастотных роботов. Вторая - размещение информации о «хайп-проектах» на сайтах с «высоким рейтингом», где публикуют независимую оценку различных фейковых финансовых фирм.

Так, россиян вовлекают в нелегальные форекс-компании. В основном жертвами такой схемы становятся те, кто проиграл денежные средства и намерен добиться возвращения убытка.

Собеседник предупредил, что оценки на сайтах являются обманом. Он подчеркнул, что рейтинг можно купить.

Кроме того, по словам представителя Банка России, злоумышленники могут создавать сайты

под аффилированные компании.

Ранее начальник юридического управления федеральной службы Ольга Тисен заявила РИА Новости, что аферисты теперь обманывают россиян посредством рассылки сообщений от имени Росфинмониторинга. Речь идет якобы о взыскании денежных средств, находящихся на счетах, в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

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