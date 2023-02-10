Эксперты допустили переход миллионов россиян на самозанятость

Аналитики сервиса «Наймикс» не исключили увеличения количества работающих на себя российских граждан к концу года до 10 млн человек. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что такую динамику можно будет увидеть в том случае, если российские компании будут приглашать на работу сотрудников на временные проекты в условиях нестабильности. Другой фактор – увеличение интереса к самозанятости со стороны самих граждан.

Согласно результатам опроса агентства Ventra Go!, доля тех, кто хочет попробовать такой формат, составила 70%. Граждане видят несколько преимуществ самозанятости. Среди них - возможность выходить на работу в удобное время и место, получать быстро оплату и независимость от начальства и трудового распорядка.

Как сообщила ранее столичная мэрия, в Москве количество самозанятых на 1 декабря 2022 года составило более 1,2 млн человек.

Данные Федеральной налоговой службы (ФНС) свидетельствуют об увеличении общего числа самозанятых в 1,7 раза, до 6,5 млн человек. Суммарная выручка работающих на себя по итогам прошлого года достигла 125,8 млрд руб.