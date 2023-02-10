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2 часа назад

Эксперт рассказал, как не стать жертвой финансовой пирамиды

Лера Букина

Число финансовых пирамид неуклонно растет. В этой связи перед инвестированием целесообразно посмотреть, имеются ли данные о принимающей деньги организации в реестре ЦБ, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат экономических наук, эксперт сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев.

Эксперт рассказал, как не стать жертвой финансовой пирамиды
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С подозрительными лицами контактировать не следует, поскольку они могут быть аферистами, отметил он. Эксперт назвал тревожным признаком отсутствие юридического лица.

По словам собеседника, триггерами, которые запускают пирамиды, являются две вещи. Речь идет о желании некоторых граждан незаконно обогатиться и стремлении граждан легко заработать деньги.

Он напомнил о том, что в России действует жесткое и грамотное регулирование финансового рынка.

Зачастую мошенники без юридического лица призывают делать инвестиции – на это, как указал специалист, стоит обратить внимание.

Человек также должен быть бдительным, если у направлений инвестирования нет определенности. Важно знать, куда именно будут вкладываться денежные средства, указал эксперт. Если уточнений нет, человеку стоит задуматься.

Подозрение должно вызвать предложение неопределенной доходности, заявил Григорьев. Также может предлагаться доходность завышенная. В большинстве случаев объявления делают мошенники, отметил он.

Эксперт также считает, что вложения в криптовалюту опасны.

«Дело в том, что, с одной стороны, криптовалюты, могут дать возможность заработать очень много и очень быстро. С другой стороны, прежде чем вложиться в криптовалюту, нужно основательно изучить, как этот рынок работает и кто вам предлагает эти услуги», - отметил Григорьев.

Ранее стало известно, что Центробанк в прошлом году обнаружил почти пять тысяч нелегальных компаний. Из них около двух тысяч являются пирамидами.

Личный счет,Владимир Григорьев,Банк России,
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