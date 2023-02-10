Черногория отменила программу получения гражданства за инвестиции

Черногория приняла решение прекратить программу получения гражданства страны за инвестиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

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Отмечается, что об этом была проинформирована Еврокомиссия. Решение озвучила делегация правительства государства.

В конце января в Брюсселе состоялось заседание парламентского комитета по стабилизации и ассоциации ЕС и Черногории (POSP). Тогда, в частности, обсуждалась визовая политика Подгорицы и Брюсселя.

В сообщении правительства говорится, что особая программа инвестиций особого значения в хозяйственных и экономических интересах Черногории официально завершилась 31 декабря. До этого ЕС дал рекомендации на этот счет.

Правительством Черногории в 2021 года была продлена на год программа «экономического гражданства». Она предполагает возможность получить гражданство страны за инвестиции.