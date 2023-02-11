У части россиян с 1 марта вырастут коммунальные платежи

Коммунальные ресурсы, которые потребляются в рамках общедомовых нужд, будут оплачиваться по счетчику, а если его нет, то по средним показателям в других похожих домах. Соответствующие изменения кабмин внес в правила определения нормативов.

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«Теперь же за лампочку, которая горит на этаже, потребляемое лифтом электричество или воду, которой моют подъезд, придется платить каждому», — сообщила зампред комитета Госдумы РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева «Парламентской газете».

Она предупредила, что фактическое потребление может оказаться выше, чем нормативное, а это приведет к увеличению платежей.

Набиуллина дала россиянам совет по хранению сбереженийДо сих пор расчет платы за общедомовые нужды осуществлялся исходя из потребляемой мощности. Внесенные изменения позволят начислять плату исходя из расчетов в аналогичных домах (находящихся в схожих климатических и схожих конструктивно).