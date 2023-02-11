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1 час назад

С 1 марта россиянам придется платить за свет в подъезде и воду в подвале дома

Ura.Ruиещё 1

Коммунальные ресурсы, которые потребляются в рамках общедомовых нужд, будут оплачиваться по счетчику, а если его нет, то по средним показателям в других похожих домах. Соответствующие изменения кабмин внес в правила определения нормативов.

У части россиян с 1 марта вырастут коммунальные платежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теперь же за лампочку, которая горит на этаже, потребляемое лифтом электричество или воду, которой моют подъезд, придется платить каждому», — сообщила зампред комитета Госдумы РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева «Парламентской газете».

Она предупредила, что фактическое потребление может оказаться выше, чем нормативное, а это приведет к увеличению платежей.

Набиуллина дала россиянам совет по хранению сбереженийДо сих пор расчет платы за общедомовые нужды осуществлялся исходя из потребляемой мощности. Внесенные изменения позволят начислять плату исходя из расчетов в аналогичных домах (находящихся в схожих климатических и схожих конструктивно).

Сумма долга россиян за ЖКХ растет. По мнению экспертов задолженности могут быть вызваны снижением реальных доходов населения. Также на рост задолженности могли повлиять попытки недобросовестных управляющих компаний приписать несуществующие долги.
Личный счет,Госдума,
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