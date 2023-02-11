Россиян предупредили о возможности взыскания долгов с пенсий

Судебные приставы вправе взыскать долги по алиментам с пенсии, как и с многих других видов зарплаты и иного дохода. Об этом предупредила адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о том, какие доходы и имущество приставы могут удержать, а какие — нет.

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Денежные средства

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Если говорить об алиментах на несовершеннолетних, то перечень видов зарплаты и иного дохода, из которых производится их удержание, утвержден постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 №1908, сообщила адвокат.

Согласно документу, у работающих плательщиков алименты взыскиваются с зарплаты, денежного содержания, гонораров, надбавок и доплат, перечислила она. Удержанию могут подвергнуться даже выплаты за особые условия труда, вознаграждения учителям за классное руководство и выплаты участковым врачам и медсестрам за амбулаторную помощь. Также это касается премий и компенсаций, сохраненного среднего заработка и других выплат по системе оплаты труда.

Кроме того, в списке доходы старателей, физлиц от самозанятости, ИП за вычетом подтвержденных расходов, доходы от продажи недвижимости в рамках бизнеса, а также от сдачи имущества в аренду или наем. Здесь же дивиденды, купоны, дисконты по операциям с ценными бумагами в рамках экономической деятельности — за вычетом расходов, проценты по вкладам и счетам в банках.

Алименты вправе взыскать и с матпомощи (кроме разовой за счет бюджета), возвращенного НДФЛ при использовании вычетов, компенсации из бюджета пострадавшим от катастроф, доходов по гражданско-правовым договорам и от авторских прав, стоимости оплачиваемого питания (кроме лечебного), ежемесячных выплат докторантам.

Какие средства под защитой

Также под защитой алименты, выплаты работнику к рождению детей, свадьбе или по случаю смерти близких, страховое обеспечение (кроме пенсий по старости, инвалидности, накопительной пенсии и больничных), пенсия по потере кормильца, пособия при беременности и на детей, маткапитал. Не распространяется право на удержание и на пособие на погребение, компенсации за путевки работникам, все выплаты по решению президента и правительства, выплаты малоимущим, в том числе по соцконтракту.

Что еще могут забрать приставы

По ее словам, имущество может быть практически любым, в частности, это движимые вещи, недвижимость, наличные и безналичные деньги, ценные бумаги, цифровая валюта, имущественные права, в том числе исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Нюансы с взысканием имущества

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на жилое имущество при определенных условиях, отметила специалист. В частности, если для должника и его семьи жилище является единственным пригодным для постоянного проживания помещением.

«За исключением случаев, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание», — уточнила она.

Тем не менее, наличие запрета на обращение взыскания на данное имущество не препятствует наложению на него ареста или установлению запрета на отчуждение, поделилась Данильченко.

Что еще приставы не имеют права забирать

«Взыскание не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее должнику на праве собственности: предметы домашней обстановки, личные вещи (исключения — драгоценности и предметы роскоши), имущество, необходимое для профессионального занятия (исключение — имущество, стоимость которого больше 100 МРОТ», — рассказала адвокат.

Кроме того, запрет распространяется на хозяйственные постройки, сооружения, скот и других животных, семена для посева, денежные средства и продукты питания, сумма которых ниже прожиточного минимума, топливо, которое нужно для отопления, госнаграды, знаки, призы, транспортные средства, необходимые инвалиду.

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