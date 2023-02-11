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1 час назад

СМИ сообщили о пятикратном росте спроса на золото в России в 2022 году

Говорит Москва

В предыдущие 12 месяцев интерес к слиткам и монетам из этого драгметалла в нашей стране рос не так быстро, как в других странах.

Рост спроса на золото в России вырос в 5 раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в доле мирового спроса на Россию пришлось только 2%, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту. Лидерами стали Китай, Германия и Индия. На долю КНР пришлось 19% мирового спроса.

По оценкам экспертов, спрос на золото вырос из-за геополитической нестабильности. Отмечается, что на фоне дефицита евро и долларов частные инвесторы искали способы сохранения своих средств, из-за чего выросла популярность драгметалла.

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