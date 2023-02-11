Рост спроса на золото в России вырос в 5 раз

В предыдущие 12 месяцев интерес к слиткам и монетам из этого драгметалла в нашей стране рос не так быстро, как в других странах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом в доле мирового спроса на Россию пришлось только 2%, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту. Лидерами стали Китай, Германия и Индия. На долю КНР пришлось 19% мирового спроса.