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1 час назад

Россияне в среднем занимают "до зарплаты" примерно 11 тысяч рублей

Газета.Ru

Генеральный директор микрофинансовой компании "Честное слово" Андрей Петков рассказал РИА Новости, что по итогам прошлого года жители России в среднем брали краткосрочные займы до начисления зарплаты (PDL-займы) в размере 11,3 тыс. рублей.

Россияне в среднем занимают "до зарплаты" 11 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

По его словам, средний чек по PDL-займам по результатам 2022 года увеличился на 5%, а по среднесрочным займам, выдаваемым большими суммами на несколько месяцев, вырос на 7,8% и достиг 23,8 тыс. рублей.

Согласно данным компании, квартальная динамика обращений в общей сложности продемонстрировала повышение спроса на микрозаймы. Таким образом, за первые три он вырос на 17% и 20% соответственно (от прошлых кварталов). Петков отметил, что наиболее популярными кредитными целями у отечественных заемщиков стали следующие: лечение (13%), иные цели (12%), покупка подарка (10%), ремонт (7%) и погашение другого кредита ( 7%).

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что для улучшения кредитной истории можно взять заем в микрофинансовой организации и погасить его.

Личный счет,Михаил Беляев,
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