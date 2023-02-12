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2 часа назад

Россияне перешли на пополнение карт через СБП вместо банкоматов

Говорит Москва

Доля таких операций составляет 66% от всех поступлений на счёт. Тренд, в том числе, связан с отсутствием комиссий за переводы до 100 тысяч рублей в месяц, рассказали опрошенные газетой «Известия» эксперты.

Россияне перешли на пополнение карт через СБП вместо банкоматов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Центробанке отметили, что активными темпами также увеличивается оплата товаров и услуг c использованием сервиса. В 2023 году его популярность продолжит рост.Как уточняется, пользователи всегда выбирают более лёгкий и удобный способ.

Система быстрых платежей была запущена в феврале 2019 года. Максимальная сумма перевода по ней составляет 1 млн рублей, однако у некоторых банков есть дополнительные ограничения.Всего за четыре года СБП стала основным инструментом денежных перечислений, обогнав по популярности карточные.

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