Россияне перешли на пополнение карт через СБП вместо банкоматов

Доля таких операций составляет 66% от всех поступлений на счёт. Тренд, в том числе, связан с отсутствием комиссий за переводы до 100 тысяч рублей в месяц, рассказали опрошенные газетой «Известия» эксперты.

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В Центробанке отметили, что активными темпами также увеличивается оплата товаров и услуг c использованием сервиса. В 2023 году его популярность продолжит рост.Как уточняется, пользователи всегда выбирают более лёгкий и удобный способ.