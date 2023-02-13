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1 час назад

Экономист Костиков: непогашенная задолженность не позволит оформить налоговый вычет

RT на русском

Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «ФинПотребСоюз» Игорь Костиков рассказал, в каком случае человеку могут отказать в получении налогового вычета.

Названа причина отказа для получения налогового вычета
Фото: ТАССТАСС

На налоговый вычет не могут рассчитывать люди, которые имеют какую-либо задолженность перед государством, объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.

«Если у вас есть неуплаченные налоги, не НДФЛ, а, скажем, налог на недвижимость или транспортное средство, вам тоже откажут в вычете. Необходимо, чтобы у человека не было задолженности перед государством», — сказал Костиков.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.

Личный счет,Ирина Волынец,Игорь Костиков,
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