Россияне установили рекорд по выводу средств за рубеж

Россияне в прошлом году вывели на счета в зарубежных банках 4 триллиона рублей. Это рекорд за все время подсчетов (с 2018 года), пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

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В декабре 2022 года россияне перевели на счета в зарубежные банки 459,2 миллиарда рублей. Максимум был зафиксирован в ноябре прошлого года, когда на счета в банках-нерезидентах перевели 561,5 миллиарда рублей.

Россияне на фоне роста рисков хранения валюты в стране предпочли большую часть накоплений оставить за рубежом вместо конвертации в рубли. К 1 декабря 2022 года депозиты россиян в иностранной валюте составляли 8,4 триллиона рублей (21 процент от всех вкладов населения).