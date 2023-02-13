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1 час назад

Россияне установили рекорд по выводу средств за рубеж

Lenta.ru

Россияне в прошлом году вывели на счета в зарубежных банках 4 триллиона рублей. Это рекорд за все время подсчетов (с 2018 года), пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

Россияне установили рекорд по выводу средств за рубеж
Фото: ТАССТАСС

В декабре 2022 года россияне перевели на счета в зарубежные банки 459,2 миллиарда рублей. Максимум был зафиксирован в ноябре прошлого года, когда на счета в банках-нерезидентах перевели 561,5 миллиарда рублей.

Россияне на фоне роста рисков хранения валюты в стране предпочли большую часть накоплений оставить за рубежом вместо конвертации в рубли. К 1 декабря 2022 года депозиты россиян в иностранной валюте составляли 8,4 триллиона рублей (21 процент от всех вкладов населения).

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Часть валюты была переведена в иностранные банки из-за опасений граждан новых валютных ограничений, девалютизации банковских балансов от «токсичных» валют и эмиграции, пояснил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

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