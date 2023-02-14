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Москвичам рассказали, как защитить свои сбережения от финансовых пирамид

В библиотеке Дома Гоголя прошла лекция на тему финансовой безопасности. Москвичам рассказали, как не попасться на уловки мошенников и не потерять свои сбережения в финансовых пирамидах. По сообщениям Центрального банка Российской Федерации, в прошлом году выявили две тысячи таких организаций.

Москвичам рассказали, как защитить деньги от финансовых пирамид
© ТАСС

Управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рассказал об истории, видах и особенностях современных финансовых пирамид. Он уделил особое внимание способам защиты личных сбережений, а также поддержке пострадавших от мошеннических схем. Слушатели обсудили с экспертом конкретные случаи вовлечения в сомнительные финансовые организации и получили профессиональные рекомендации.

Очное мероприятие посетили более 100 человек. Часть слушателей выбрала дистанционный формат — столичный Департамент финансов организовал трансляцию лекции в телеграм-канале «Открытый бюджет Москвы».

«Современные московские библиотеки — это культурно-просветительские пространства, площадки для многих мероприятий. В прошлом году мы запустили проект “Финансовая грамотность в московских библиотеках”, в рамках которого столичные финансисты дают гражданам полезные советы по личным финансам. Для того чтобы все желающие могли послушать наших экспертов, мы стали организовывать онлайн-трансляции. Мы рады, что новый проект пользуется популярностью у горожан, особенно у москвичей старшего поколения», — отметила ЕленЕлена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов.

Запись лекции в Доме Гоголя можно посмотреть в официальной группе Департамента финансов Москвы в социальной сети «ВКонтакте».

Проект «Финансовая грамотность в московских библиотеках» реализуют Департамент финансов и Департамент культуры с сентября прошлого года. Анонсы новых мероприятий и самые актуальные новости из мира финансов — на портале «Открытый бюджет города Москвы» и в телеграм-канале.

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