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24 минуты назад

Центробанк описал портрет среднестатистической жертвы банковских мошенников

Lenta.ru

Центральный банк (ЦБ) России по итогам профильного опроса составил среднестатистический портрет клиента банка, чаще всего становящегося жертвой мошенников. Им оказался мужчина в возрасте от 25 до 44 лет, указано на сайте ЦБ.

ЦБ описал портрет среднестатистической жертвы банковских мошенников
Фото: 

Другими чертами такого клиента стали проживание в городе, средний доход и среднее образование, активное использование банковских онлайн-сервисов.

Согласно результатам исследования, обману наиболее подвержены 50,4 процента мужчин и 49,6 процента женщин. При этом 75 процентов случаев приходится на городских жителей и 25 процентов — на сельских.

Жертвы от 25 до 44 лет составили максимальную долю случаев — 37,4 процента. На втором месте (29 процентов) оказались клиенты банков в возрасте от 45 до 64 лет, а на третьем — люди старше 65 лет. 48 процентов из тех, кто стал жертвой мошенников, имеют среднее образование, 28,9 процента — высшее и 23,1 процента — общее. Подавляющее большинство жертв (76,6 процента) работают или учатся, и лишь 7,3 процента находятся на пенсии.

В целом лишь 3,5 процента респондентов потеряли деньги в результате действий банковских мошенников. 31,8 процента смогли предотвратить хищение, 58,2 процента вообще не сталкивались с подобными проблемами.

В то же время, по данным регулятора, количество случаев хищения денег с банковских счетов в России в 2022 году сократилось впервые за семь лет и составило 877 тысяч. Больше всего операций без согласия клиентов в количественном выражении пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете.

Личный счет,Банк России,
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