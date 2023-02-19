Льготы ветеранам труда в 2023 году: сумма, как получить

Звание «Ветеран труда» появилось в России 28 лет назад, тогда же начали формироваться различные льготы для его обладателей - налоговые, медицинские, жилищные и другие. О том, какие льготы ветеранам труда предоставляются в 2023 году и как их получить, - читайте в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Звание «Ветеран труда»: кому присваивают

Видео дня

Звание «Ветеран труда» присваивается с 1995 года. В СССР была медаль с таким же названием, теперь вместо нее ветеранам выдают удостоверение, обеспечивающее льготы.

Кто может стать ветераном труда:

Работники, имеющие госнаграды России или СССР или ведомственные награды, а также стаж работы в целом не меньше 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин;

Люди, которым пришлось работать до 18-летия во время Великой Отечественной войны, если у них есть стаж как минимум в 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин.

Для присвоения звания по госнаградам учитываются:

Советские и российские ордена или медали;

Почетные звания СССР или РФ;

Почетные грамоты/благодарности от российского президента;

Ведомственные знаки отличия за трудовые заслуги.

Чтобы оформить звание «Ветеран труда», нужно предоставить такие документы в органы соцзащиты или в МФЦ (последняя возможность есть не во всех регионах):

Паспорт;

Заявление;

Оригинал или заверенную копию Трудовой книжки;

В некоторых случаях - подтверждение работы в несовершеннолетнем возрасте с 22 июня 1941-го по 9 мая 1945 года;

Документы о присвоении наград;

Фотография 3x4.

Статус ветерана труда выдают один раз, а ветеранское удостоверение - бессрочное.

Решение о ветеранском статусе принимают в течение десяти - тридцати дней в зависимости от региона.

Статусы ветеранов: федеральный и региональный

Федеральный закон «О ветеранах» (№5-ФЗ) ввел два ветеранских статуса: федеральный, то есть действующий по всей России, и региональный (в звании указывается регион, к примеру, «Ветеран труда Ростовской области»).

Региональными ветеранами становятся обладатели наград, выданных в этих регионах, или получившие там основной трудовой стаж. Льготы для таких ветеранов действуют только на территории региона, выдавшего удостоверение.

При этом один человек может иметь одновременно и федеральный, и региональный ветеранские статусы.

Виды льгот

Основные льготы для ветеранов:

Пособия, пенсионное обеспечение и надбавка к страховой пенсии - ежемесячная денежная выплата (ЕДВ);

Предоставление жилья;

Компенсация расходов на «коммуналку»;

Льготы на протезно-ортопедическую и медицинскую помощь;

Для работающих ветеранов - дополнительные две недели отпуска в год.

Размер льгот варьируется от региона к региону.

В разных регионах для ветеранов труда существуют разные налоговые льготы. К примеру, в Омске ветераны освобождены от налога на имущество, подоходного налога и могут воспользоваться вычетом по земельному налогу.

Среди региональных льгот для ветеранов труда также есть транспортные льготы - к примеру, бесплатный проезд в городских или областных автобусах.

Среди льготных медицинских услуг для ветеранов труда - бесплатное протезирование зубов (придется дождаться очереди). Его проводят в одной из клиник региона, где живет ветеран (если у клиники есть контракт с Минздравом).

Бесплатные протезы ветераны могут установить раз в несколько лет. Эксперт по льготам Мария Александрова рассказала РИА Новости, что в Омске, к примеру, эта льгота доступна раз в пять лет.

Юрист рассказала, что ветераны труда из Москвы и Петербурга получают 50-процентную скидку на «коммуналку», бесплатный проезд в электричках, а в Москве вдобавок в общественном транспорте. В Омской области бесплатны лишь 30 поездок в месяц, но есть регулярная компенсация на проезд в 250 рублей.

Александрова добавила, что льготы можно монетизировать - к примеру, в Москве вместо бесплатного проезда по городу можно получать компенсацию в 400 рублей в месяц.

Размер ЕДВ также варьируется в зависимости от региона. Информацию о суммах можно найти на сайтах региональных властей. К примеру, в Санкт-Петербурге в 2023 году ветераны труда, получающие страховую пенсию (пенсию по старости, для инвалидов или по потере кормильца), могут оформить ежемесячную выплату в 1 113 рублей. Ее назначают независимо от уровня доходов и наличия работы.

В Татарстане ветеранам труда, чей среднемесячный доход не превышает 20 тысяч рублей, полагается ЕДВ в размере 581 рублей, 50-процентная субсидия на расходы по ЖКХ, а также 50-процентная субсидия для затрат по плате за домашний телефон.

В Москве размер ЕДВ для ветеранов труда в 2023 году составляет 1 264 рубля, а ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи - 264 рубля.