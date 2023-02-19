Льготы ветеранам труда в 2023 году: сумма, как получить

Звание «Ветеран труда» появилось в России 28 лет назад, тогда же начали формироваться различные льготы для его обладателей - налоговые, медицинские, жилищные и другие. О том, какие льготы ветеранам труда предоставляются в 2023 году и как их получить, - читайте в материале «Рамблера».
Звание «Ветеран труда» присваивается с 1995 года. В СССР была медаль с таким же названием, теперь вместо нее ветеранам выдают удостоверение, обеспечивающее льготы.
Чтобы оформить звание «Ветеран труда», нужно предоставить такие документы в органы соцзащиты или в МФЦ (последняя возможность есть не во всех регионах):
Статус ветерана труда выдают один раз, а ветеранское удостоверение - бессрочное.
Решение о ветеранском статусе принимают в течение десяти - тридцати дней в зависимости от региона.
Федеральный закон «О ветеранах» (№5-ФЗ) ввел два ветеранских статуса: федеральный, то есть действующий по всей России, и региональный (в звании указывается регион, к примеру, «Ветеран труда Ростовской области»).
Региональными ветеранами становятся обладатели наград, выданных в этих регионах, или получившие там основной трудовой стаж. Льготы для таких ветеранов действуют только на территории региона, выдавшего удостоверение.
При этом один человек может иметь одновременно и федеральный, и региональный ветеранские статусы.
Размер льгот варьируется от региона к региону.
В разных регионах для ветеранов труда существуют разные налоговые льготы. К примеру, в Омске ветераны освобождены от налога на имущество, подоходного налога и могут воспользоваться вычетом по земельному налогу.
Среди региональных льгот для ветеранов труда также есть транспортные льготы - к примеру, бесплатный проезд в городских или областных автобусах.
Среди льготных медицинских услуг для ветеранов труда - бесплатное протезирование зубов (придется дождаться очереди). Его проводят в одной из клиник региона, где живет ветеран (если у клиники есть контракт с Минздравом).
Бесплатные протезы ветераны могут установить раз в несколько лет. Эксперт по льготам Мария Александрова рассказала РИА Новости, что в Омске, к примеру, эта льгота доступна раз в пять лет.
Юрист рассказала, что ветераны труда из Москвы и Петербурга получают 50-процентную скидку на «коммуналку», бесплатный проезд в электричках, а в Москве вдобавок в общественном транспорте. В Омской области бесплатны лишь 30 поездок в месяц, но есть регулярная компенсация на проезд в 250 рублей.
Александрова добавила, что льготы можно монетизировать - к примеру, в Москве вместо бесплатного проезда по городу можно получать компенсацию в 400 рублей в месяц.
Размер ЕДВ также варьируется в зависимости от региона. Информацию о суммах можно найти на сайтах региональных властей. К примеру, в Санкт-Петербурге в 2023 году ветераны труда, получающие страховую пенсию (пенсию по старости, для инвалидов или по потере кормильца), могут оформить ежемесячную выплату в 1 113 рублей. Ее назначают независимо от уровня доходов и наличия работы.
В Татарстане ветеранам труда, чей среднемесячный доход не превышает 20 тысяч рублей, полагается ЕДВ в размере 581 рублей, 50-процентная субсидия на расходы по ЖКХ, а также 50-процентная субсидия для затрат по плате за домашний телефон.
В Москве размер ЕДВ для ветеранов труда в 2023 году составляет 1 264 рубля, а ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи - 264 рубля.
Важно: если человек претендует на одну и ту же льготу и как пенсионер, и как ветеран труда (один из вариантов - на скидки по «коммуналке»), субсидии не суммируются - ему необходимо выбрать единственную.