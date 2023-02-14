Названы причины, по которым пенсионера могут лишить части пенсии

В России пожилые люди сталкиваются с внезапным уменьшением размера пенсии в силу ряда причин, рассказала в своем Telegram-канале юрист Ирина Сивакова.

Фото: ТАСС ТАСС

Сивакова отметила, что Социальный фонд (ранее - Пенсионный), может уменьшить размер пенсии после обнаружения ошибок, допущенных при ее расчете.

Так, мужчина получал пенсию в размере 18,8 тыс. рублей вплоть до ноября 2022 года. В декабре ему снизили выплаты на 1 тыс. рублей. Выяснилось, что при расчете в программу неправильно ввели данные о его стаже, соответственно, и стажевый коэффициент был рассчитан неверно.

В ведомстве приняли решение об уменьшении пенсии, поступили по нормам законам, пояснила юрист. Вместе с тем, добавила она, суды не всегда встают на сторону Соцфонда при рассмотрении таких дел, у пенсионера есть шанс отменить решение СФ, добиться восстановления пенсии в прежнем объеме.

По ее словам, сотрудники Соцфонда также могут исключить из дела документ, подтверждающий заработок и стаж.

К примеру, женщина четыре года получала пенсию по старости. В 2022 году денежные выплаты неожиданно уменьшились. Это было обусловлено тем, что из ее дела удалили справку о работе в колхозе.

Сивакова заметила, что сотрудники фонда имеют право пересматривать документы, изымать их из дел. Вместе с тем, пенсионерка также может обратиться в суд. Она добавила, что известны прецеденты, когда решение выносилось в пользу заявителей.