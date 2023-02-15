Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
7 минут назад

Кремль ответил на идею лишать маткапитала рожавших за границей россиянок

Lenta.ru

В Кремле не ведутся дискуссии о возможном лишении материнского капитала россиянок, которые уезжают рожать за границу для получения гражданства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его ответ на предложенную идею приводит ТАСС.

Кремль прокомментировал идею о лишении маткапитала уехавших
Фото: ТАССТАСС

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев выступил с подобной инициативой. Он напомнил, что предоставление маткапитала призвано нормализовать демографическую ситуацию в России.

«Нет, у нас нет такой дискуссии», — отметил Песков, комментируя ситуацию о возможности лишения маткапитала гражданок, которые рожали за пределами России.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 25 тысяч россиянок родили за границей в 2022 году для получения гражданства. В своем Telegram-канале он поинтересовался, стоит ли лишать таких женщин материнского капитала.

14 февраля стало известно, что в Аргентине начались первые массовые проверки в связи с возросшим потоком беременных россиянок в страну в июне прошлого года.

До этого национальный директор аргентинской миграционной службы Флоренсия Кариньяно рассказала, что мошенники заманивают в страну беременных гражданок России, предлагая им так называемые туристические пакеты для родов.

Личный счет,Алексей Журавлев,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители