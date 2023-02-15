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55 минут назад

Mash: РФ грозит дефицит поставок одежды из Турции

Елена Прошина

В России может возникнуть дефицит одежды на фоне последствий землетрясения на юго-восточной части Турции и следующего за ним кризиса местной текстильной промышленности. Об этом сообщает Mash.

РФ грозит дефицит поставок одежды из Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации Турецкой ассоциации производителей одежды, сами фабрики в стране почти не пострадали, но часть из них временно закрылась из-за жертв среди персонала. Более того некоторые здания сейчас используют в качестве центров для пострадавших в землетрясении, особенно много их в Диярбакыре.

Еще часть фабрик вернулась к работе, но пока лишь на уровень в 20-25% от прежних показателей.

Такое положение дел может привести к проблемам не только у потребителей, но и поставщиков. В частности, экспортеры пряжи в Индии до сих пор не могут связаться со своими турецкими клиентами.

На данный момент известно, что бренд Koton отменил доставку товаров за границу, а в Colin’s товар на ближайший сезон получили, но не уверены в следующем. В LC Waikiki намерены нагрузить фабрики в других странах.

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