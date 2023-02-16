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1 час назад

ЦБ предложил блокировать переводы граждан на счета мошенников

Российская Газета

Необходимо инициировать блокировку переводов граждан на счета, связанные с мошеннической деятельностью. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

ЦБ предложил блокировать переводы граждан на счета мошенников
Фото: ТАССТАСС

"Для меня безусловно нужно принимать этот закон. То есть если переводятся деньги на счет мошенника, а у Центрального банка есть база данных, по ней видно, что это счет мошенника", - уточнила она.

Кроме того, глава ЦБ предложила возложить ответственность за возмещение ущерба от действий аферистов на банки. Это будет стимулировать кредитные организации активнее заниматься антифродом, считают в регуляторе.

По данным Банка России, в 2022 году банки вернули клиентам чуть более 618 млн рублей, что составляет лишь 4,4% от общего объема украденных средств. Это объясняется большой долей хищений с использованием социальной инженерии, когда человек добровольно переводит деньги злоумышленникам.

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