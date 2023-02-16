Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту

Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак

1

Глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила об увеличении числа атак злоумышленников на клиентов кредитных организацией. Соответствующее заявление она сделала в ходе Уральского форума по кибербезопасности, передает агентство «Прайм».

«Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак. Успешность атак падает», — подчеркнула председатель ЦБ.

Накануне регулятор опубликовал материал, в котором сообщается о росте объема операций без согласия клиентов. В прошлом году показатель вырос на 4,29% к уровню предыдущего года. Как указал Центробанк, динамика наблюдалась на фоне активного развития новых дистанционных платежных сервисов и роста объема денежных переводов (+39%, до 1 458,6 трлн рублей) с применением электронных средств платежа.

ЦБ предложил блокировать переводы граждан на счета мошенников

В 2022 году средний размер одной операции без согласия клиента по счетам физлиц достиг 15,32 тыс. рублей. Этот уровень на 30% превышает значение предыдущего года. Что касается счетов юрлиц, то данный показатель достиг 166,91 тыс. рублей.

Ранее начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен сообщила о новом способе обмана россиян – злоумышленники выманивают деньги с помощью «налога на легализацию».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители