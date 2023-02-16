Глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила об увеличении числа атак злоумышленников на клиентов кредитных организацией. Соответствующее заявление она сделала в ходе Уральского форума по кибербезопасности, передает агентство «Прайм».

«Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак. Успешность атак падает», — подчеркнула председатель ЦБ.

Накануне регулятор опубликовал материал, в котором сообщается о росте объема операций без согласия клиентов. В прошлом году показатель вырос на 4,29% к уровню предыдущего года. Как указал Центробанк, динамика наблюдалась на фоне активного развития новых дистанционных платежных сервисов и роста объема денежных переводов (+39%, до 1 458,6 трлн рублей) с применением электронных средств платежа.

В 2022 году средний размер одной операции без согласия клиента по счетам физлиц достиг 15,32 тыс. рублей. Этот уровень на 30% превышает значение предыдущего года. Что касается счетов юрлиц, то данный показатель достиг 166,91 тыс. рублей.