ЦБ принял решение по ограничению на снятие наличной валюты

Ограничение на снятие наличной валюты в России будет продлено после 9 марта. Об этом сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

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«К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений», — сообщила она.

Набиуллина также отметила, что оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами нет.

В августе 2022 года ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с счета или вклада до 9 марта 2023 года — оставался лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро.