ЦБ принял решение по ограничению на снятие наличной валюты

Ограничение на снятие наличной валюты в России будет продлено после 9 марта. Об этом сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
«К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений», — сообщила она.
Набиуллина также отметила, что оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами нет.
В августе 2022 года ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с счета или вклада до 9 марта 2023 года — оставался лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро.
Отмечалось, что граждане РФ могут снять в валюте только деньги, которые были на счету до 9 марта 2022-го. Остальные средства можно получить в рублях по рыночному курсу.