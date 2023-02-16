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1 час назад

ЦБ продлит ограничение на снятие наличной валюты

Lenta.ruиещё 9

Ограничение на снятие наличной валюты в России будет продлено после 9 марта. Об этом сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

ЦБ принял решение по ограничению на снятие наличной валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений», — сообщила она.

Набиуллина также отметила, что оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами нет.

В августе 2022 года ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с счета или вклада до 9 марта 2023 года — оставался лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро.

Отмечалось, что граждане РФ могут снять в валюте только деньги, которые были на счету до 9 марта 2022-го. Остальные средства можно получить в рублях по рыночному курсу.

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