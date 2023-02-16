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1 час назад

В России продлят ограничения на снятие наличной валюты

Лера Букина

Ограничения на снятие наличной валюты, введенные ранее в России на фоне санкционной волны Запада, продлят после 9 марта. С таким предупреждением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передают «Известия».

Глава регулятора указала на отсутствие возможности для либерализации существующих валютных ограничений.

О продлении до 9 марта 2023 года ограничений на снятие иностранной наличной валюты стало известно летом прошлого года. Лимит на снятие с валютного счета или вклада - $10 тыс. или на такую же сумму в евро. У граждан есть возможность снимать в валюте только те средства, которые поступили на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Ранее стало известно, что Ассоциация банков России выступила за повышение недекларируемого лимита на ввоз в страну иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов. В скором времени АБР обратится по данному вопросу в Федеральную таможенную службу.

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До этого зампред правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил об улучшении ситуации с наличными долларами и евро в России. Он указал на того, что в стране достаточно валюты для удовлетворения потребностей граждан.

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