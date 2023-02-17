Россиянам стали доступны переводы за границу через СБП

Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в страны ближнего зарубежья. Клиенты «Тинькофф» уже могут отправлять деньги в 50 банков Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Об этом в пятницу, 17 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на службу поддержки кредитной организации.

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Как объяснили в банке, «Тинькофф» выполняет роль провайдера между СБП и иностранными кредитными организациями. При этом операции проходят в рублях с конвертацией на стороне партнера. Пересчет в другую валюту выполняется по рыночному курсу, который ненамного превышает официальный курс Центробанка в стране получателя.

В рамках лимита клиенты могут отправить бесплатные платежи за границу, а в случае превышения этой суммы комиссия составит один процент. Перевод должен прийти на счет получателя в течение нескольких минут. Близкий к банку источник издания подтвердил, что такие трансграничные операции проходят через СБП, а «Тинькофф» выступает посредником.

Другие российские банки также налаживают трансграничные переводы через систему быстрых платежей. В ВТБ, «Открытии» и Новикомбанке планируют запустить такие операции в Белоруссию в 2023 году, а в другие страны — по мере подключения НСПК (Национальная система платежных карт).

В ноябре 2022 года Центробанк утвердил тарифы на свои услуги в СБП при переводах граждан за границу. Тариф за списание денежных средств со счета отправителя составит шесть рублей, за зачисление никаких денег взиматься не будет. Речь идет о переводах между физлицами.