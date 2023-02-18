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2 часа назад

Большинство опрошенных россиян имеют "финансовую подушку" лишь на месяц

ТАСС

Три четверти россиян хотели бы иметь "финансовую подушку", средств которой в случае потери дохода хватило бы на три месяца и больше. Однако в реальности большинство имеют сбережения, которых хватит лишь на месяц, следует из результатов опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть в распоряжении ТАСС).

Большинство опрошенных россиян имеют "финансовую подушку" лишь на месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Три четверти россиян (75,7%) считают оптимальным, если имеющихся средств хватит, чтобы в случае потери дохода сохранить привычный образ жизни в течение хотя бы трех месяцев. При этом половина (49,7%) хотели бы, чтобы их накоплений хватило на полгода и больше. Однако пока у большинства (40,5%) "финансовой подушки" хватит лишь на месяц, а 34,5% не имеют накоплений вовсе", - говорится в материалах.

Согласно результатам опроса, на вопрос "Откладываете ли вы деньги на "черный день"?" утвердительно ответили 38,9% респондентов. Причем 8% заявили о том, что делают это регулярно, а остальные - время от времени. 26,3% признались, что откладывали сбережения раньше, но сейчас не имеют такой возможности. 18,2% сообщили, что планируют начать формировать накопления в будущем. 16,6% не занимались этим никогда и не собираются.

В то же время только четверть респондентов (24,3%) была бы довольна, имея сбережения, которых хватит на месяц. Для 26,6% участников опроса оптимальный срок, на который надо иметь средства, составляет три месяца. И почти столько же респондентов (25,8%) назвали срок в полгода. 16,2% полагают, что при хорошем раскладе денег для сохранения привычного образа жизни должно хватать на год. Наконец, оставшиеся 7,1% говорят о сроке в три года или больше.

Опрос проводился в начале февраля 2023 года среди 1 500 респондентов со всей России.

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