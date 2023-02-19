Назван способ получить две пенсии сразу

По закону граждане России могут перейти с одного вида пенсии на другой, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
По его словам, если человек получает социальную пенсию, официально работает и копит пенсионные баллы, то когда их будет достаточно, можно перейти на страховую пенсию по инвалидности.
Получатели военной пенсии по потере кормильца могут перейти на пенсию по старости, если у них будет право на надбавки. Также эксперт указал, что россияне могут получать сразу две пенсии.
Так, выплату по инвалидности и по старости могут получать ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, и те, кто стал инвалидом из-за военной травмы.
Также вторую пенсию получат те, кто вложил деньги в негосударственные пенсионные фонды. Подобная пенсия называется негосударственным пенсионным обеспечением.