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1 час назад

Эксперт назвал способ получить две пенсии сразу

Национальная Служба Новостей

По закону граждане России могут перейти с одного вида пенсии на другой, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Назван способ получить две пенсии сразу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если человек получает социальную пенсию, официально работает и копит пенсионные баллы, то когда их будет достаточно, можно перейти на страховую пенсию по инвалидности.

Получатели военной пенсии по потере кормильца могут перейти на пенсию по старости, если у них будет право на надбавки. Также эксперт указал, что россияне могут получать сразу две пенсии.

Так, выплату по инвалидности и по старости могут получать ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, и те, кто стал инвалидом из-за военной травмы.

Также вторую пенсию получат те, кто вложил деньги в негосударственные пенсионные фонды. Подобная пенсия называется негосударственным пенсионным обеспечением.

Личный счет,Иван Соловьев,
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