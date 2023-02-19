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45 минут назад

Россиянам рассказали о действиях в случае задержки платежа по кредиту

Lenta.ru

Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков рассказал, что нужно делать в случае просрочки платежа по кредиту. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Россиянам рассказали о действиях в случае задержки платежа по кредиту
Фото: ТАССТАСС

Эксперт посоветовал связаться с кредитором и поставить его в известность, чтобы совместно найти решение. Он подчеркнул, что попытка избежать неприятного разговора только усугубит положение заемщика, а справиться с последствиями будет труднее. Петков подчеркнул, что просроченная задолженность является также и проблемой кредитора, поскольку в погашении долга заинтересованы обе стороны.

По его словам, если причина задержки уважительная, например, потеря работы или болезнь, то кредитор может предложить отсрочить дату платежа. Также существует возможность получить реструктуризацию задолженности. Однако, уточнил специалист, для этого случая заемщик должен попадать под ряд условий.

Наиболее часто к этой мере прибегают в ситуациях, когда финансовое положение человека значительно ухудшилось уже после заключения договора, рассказал Петков. Для получения реструктуризации заемщика попросят предоставить документы, подтверждающие его финансовое положение. Кроме того, отсрочить платеж помогут также кредитные каникулы, добавил эксперт.

Ранее россиян предупредили о праве банка повысить ставку по кредиту без согласия клиента. Отмечалось, что банк может пойти на такие меры при серьезном нарушении условий договора со стороны заемщика.

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