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1 час назад

Стало известно, кто из россиян сможет не платить с марта за ЖКУ

Илья Родин

Пенсионеры смогут с марта значительно сократить расходы на ЖКУ, рассказала эксперт Анастасия Киреева. Об этом пишет «ФедералПресс».

Стало известно, кто из россиян сможет не платить с марта за ЖКУ
Фото: ТАССТАСС

Пенсионный эксперт пояснила, что во многих регионах России в марте начинается дачный сезон. Россияне направляются на дачи, наводят порядок на участках, готовят землю для посадок.

Киреева уточнила, что если пенсионеры несколько дней проведут вне своей квартиры, то смогут подать заявление на перерасчет платежей.

Заявление можно подать только в том случае, если собственник покинул жилье как минимум на пять дней. При этом дни отъезда и возвращения не будут засчитаны, отметила специалист.

Она заметила, что в квартире в обязательном порядке должны стоять счетчики. Кроме того, перерасчет будет сделан за газ, воду, вывоз мусора. Отопление будет учитываться в любом случае.

Кроме того, при обращении в МФЦ следует предоставить доказательства своего отсутствия. Для этого подойдут билеты на транспорт, резюмировала Киреева.

Личный счет,Анастасия Киреева,
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