Минимальная зарплата в 2023: размер, как рассчитывается

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - это точка отсчета для выплат по больничному и некоторых других выплат. Какой будет минимальная зарплата в 2023 году и как она рассчитывается - читайте в материале «Рамблера».

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Как рассчитывается МРОТ

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МРОТ, минимальный размер оплаты труда, означает, что ни один работодатель в России не может платить своим сотрудникам меньше этой суммы. МРОТ предназначен для определения заработка за месяц: если человек работает на полставки, то этот показатель будет для него вполовину ниже.

Ранее МРОТ устанавливался на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения и составлял 42 процента от медианной зарплаты за прошлый год.

Медианная зарплата - это величина, которая делит всех работников на две части: у половины доход выше этого показателя, а еще у половины - ниже.

В 2022-м власти решили изменить правила расчета на ближайшие два года (2023-й и 2024-й): пока МРОТ будет определяться по темпам роста прожиточного минимума (ПМ) трудоспособных россиян к предыдущему году, увеличенных на три процентных пункта. Это означает, что если ПМ вырастет за год на 20 процентов, МРОТ должен стать на 23 процента больше.

Раньше ПМ рассчитывали на основании стоимости минимальной потребительской корзины. В потребительскую корзину включают еду, услуги и товары первой необходимости.

По новой методике ПМ составляет 44,2 процента от медианной зарплаты двухлетней давности, объясняет РБК. К примеру, в 2021 году он был на уровне 11 653 рубля при медиане 26 365 рублей.

МРОТ: размер в 2023 году

Величину ПМ для трудоспособных россиян на 2023 год установили на уровне в 15 669 рублей (рост на 3,3 процента) в месяц. В итоге МРОТ вырос до 16 242 рублей (рост на 6,3 процента) и оказался выше прожиточного минимума трудоспособных россиян на четыре процента, а его соотношение к медианному заработку достигло 45,9 процента.

В Министерстве труда отмечали, что благодаря этому зарплаты примерно трех с половиной миллионов российских работников вырастут. Министр Антон Котяков подчеркивал, что ПМ растет на 13,6 процента по сравнению с его величиной на 1 января 2022 года, а МРОТ - на 16,9 процента с января 2022-го.

МРОТ устанавливают на федеральном уровне, но регионы могут его корректировать. Однако региональный МРОТ в любом случае не может быть ниже федерального.

Почему изменились правила расчета МРОТ

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал РБК, что старые (относительные) подходы к определению МРОТ и ПМ работали в случае с постоянным ростом доходов. Он объяснил, что власти стремятся учесть уровень инфляции, устанавливая ПМ и МРОТ, поэтому правила на ближайшее время изменили.

Сафонов подчеркнул, что по-старому определять ПМ и МРОТ начнут только в том случае, если инфляция снизится до целевого уровня Центробанка, а зарплаты в стране начнут расти.

В ЦБ рассчитывают, что целевого уровня в четыре процента инфляция в РФ достигнет только в 2024 году, а в 2023-м она окажется на уровне в пять - семь процентов.

Последние новости о МРОТ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству повысить МРОТ к 1 июля 2023 года.

Показатель должны повысить с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной зарплаты в стране.