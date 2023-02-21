Наибольшим спросом пользуются такие страны, как Арабские Эмираты, Таиланд и Египет, отметила она. Кроме того, по словам Ломидзе, на рынке не зафиксировано увеличения числа покупок туров на длинные выходные в марте.

«Есть только бронирования, связанные с семейным отдыхом, когда у детей на это время приходятся каникулы», - добавила она.

Кроме того РБК ранее сообщил, что Москва и Пекин возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. До этого его приостановили в связи с пандемией COVID-19. Это документ, заключенный между КНР и Россией в 2000 году. Он дает возможность организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.