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30 минут назад

Стоимость зарубежных туров на февральские праздники взлетела на 30%

Лера Букина

Стоимость зарубежных туров на февральские праздники поднялась для россиян на 25-30%. Об этом заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Наибольшим спросом пользуются такие страны, как Арабские Эмираты, Таиланд и Египет, отметила она. Кроме того, по словам Ломидзе, на рынке не зафиксировано увеличения числа покупок туров на длинные выходные в марте.

«Есть только бронирования, связанные с семейным отдыхом, когда у детей на это время приходятся каникулы», - добавила она.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Кузбасс получит около 1 млрд рублей на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

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Кроме того РБК ранее сообщил, что Москва и Пекин возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. До этого его приостановили в связи с пандемией COVID-19. Это документ, заключенный между КНР и Россией в 2000 году. Он дает возможность организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.

Личный счет,Михаил Мишустин,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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