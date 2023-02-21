Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
38 минут назад

Путин поручил увеличить налоговые вычеты на учебу и медицину

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить социальные налоговые вычеты на образование детей, обучение взрослых и медицину. Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

Путин поручил увеличить налоговые вычеты на учебу и медицину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас максимальная сумма расходов на обучение и медицину, на которую можно получить вычет в 13 процентов, составляет 120 тысяч рублей. Путин предложил увеличить ее до 150 тысяч.

Базу для налогового вычета на образование детей президент предложил повысить с 50 до 110 тысяч рублей.

В 2023 году выступление президента перед парламентариями решили провести в Гостином дворе. На оглашении послания приглашены депутаты и сенаторы, министры, главы регионов и участники СВО.

Основными темами послания стали вопросы спецоперации, социально-экономическое развитие страны и поддержка россиян.

Личный счет,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий