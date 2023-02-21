Путин поручил увеличить налоговые вычеты на учебу и медицину

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить социальные налоговые вычеты на образование детей, обучение взрослых и медицину. Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

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Сейчас максимальная сумма расходов на обучение и медицину, на которую можно получить вычет в 13 процентов, составляет 120 тысяч рублей. Путин предложил увеличить ее до 150 тысяч.

Базу для налогового вычета на образование детей президент предложил повысить с 50 до 110 тысяч рублей.

В 2023 году выступление президента перед парламентариями решили провести в Гостином дворе. На оглашении послания приглашены депутаты и сенаторы, министры, главы регионов и участники СВО.