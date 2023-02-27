Семейная ипотека в 2023: условия, как оформить

В 2023 году продолжает действовать программа «Семейная ипотека». Для многих ипотека – единственный способ улучшить свои жилищные условия, но прежде чем решиться на этот шаг, нужно взвесить все аргументы «за» и «против», оценить свои возможности и риски, а также правильно выбрать банк.

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«Рамблер» рассказывает, как работает программа «Семейная ипотека», кто имеет на нее право, как рефинансировать уже имеющуюся ипотеку и использовать материнский капитал.

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Программа «Семейная ипотека» существует с 2018 года, за это время ей успели воспользоваться сотни тысяч российских семей.

Сейчас ее действие продлили до 1 июля 2024 года. Это значит, что еще есть время на то, чтобы принять решение и въехать в собственную квартиру.

Условия программы «Семейная ипотека»

Воспользоваться программой «Семейная ипотека» имеют право:

семьи, в которых первый ребенок или последующие дети родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, льготная ставка составит до 6% (для Дальневосточного федерального округа ставка установлена до 5%, если ребенок родился с 1 января 2019 года);

семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, причем в том случае оформить ипотеку можно в рок до 31 декабря 2027 года;

семьи, в которых воспитываются приемные дети, рожденные в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Максимальный срок, на который оформляется ипотека, составит 30 лет.

Первоначальный взнос должен быть не менее 15 процентов от стоимости квартиры.

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области сумма кредита по льготной программе не должна превышать 12 миллионов рублей, в других регионах максимальная сумма ограничена 6 миллионами рублей.

Если на покупку квартиры нужна сумма, превышающая лимит о льготной программе, недостающую часть средств можно оформить по обычной ставке. В этом случае общая стоимость жилья может составить:

30 миллионов рублей — для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

15 млн рублей — для жителей остальных российских регионов.

Например, вы живете в Саратове и хотите купите квартиру стоимостью восемь миллионов рублей. Вы можете воспользоваться программой и оформить ипотеку на сумму шесть миллионов рублей по льготной ставке 6%, а оставшиеся два миллиона получить по рыночной ставке.

Какое жилье можно приобрести по программе «Семейная ипотека»

В программе участвуют следующие категории:

Квартира в строящемся жилом комплексе

Уже готовая квартира в новостройке

Частный дом с участком

Частный дом, который вы планируете построить с подрядчиком

Вторичное жилье в Дальневосточном федеральном округе

Квартиру вы можете приобрести как по договору долевого участия, так и по договору купли-продажи. Если речь о строительстве частного дома, то договор может быть заключен не только с юридическим лицом, но и с индивидуальным предпринимателем.

Можно ли рефинансировать уже имеющуюся ипотеку

Если вы соответствуете критериям и имеете право на участие в программе «Семейная ипотека», то может рефинансировать ранее выданную ипотеку на новых условиях. Кроме того, в этом случае ваше жилье должно приобретаться у застройщика, а не частного лица. Единственное исключение делается для жителей Дальневосточного федерального округа. Если вы взяли ипотеку на строительство частного дома, ее по льготной программе рефинансировать нельзя.

Можно ли использовать материнский капитал