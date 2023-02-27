Семейная ипотека в 2023: условия, как оформить

В 2023 году продолжает действовать программа «Семейная ипотека». Для многих ипотека – единственный способ улучшить свои жилищные условия, но прежде чем решиться на этот шаг, нужно взвесить все аргументы «за» и «против», оценить свои возможности и риски, а также правильно выбрать банк.
«Рамблер» рассказывает, как работает программа «Семейная ипотека», кто имеет на нее право, как рефинансировать уже имеющуюся ипотеку и использовать материнский капитал.
Программа «Семейная ипотека» существует с 2018 года, за это время ей успели воспользоваться сотни тысяч российских семей.
Сейчас ее действие продлили до 1 июля 2024 года. Это значит, что еще есть время на то, чтобы принять решение и въехать в собственную квартиру.
Воспользоваться программой «Семейная ипотека» имеют право:
Максимальный срок, на который оформляется ипотека, составит 30 лет.
Первоначальный взнос должен быть не менее 15 процентов от стоимости квартиры.
В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области сумма кредита по льготной программе не должна превышать 12 миллионов рублей, в других регионах максимальная сумма ограничена 6 миллионами рублей.
Если на покупку квартиры нужна сумма, превышающая лимит о льготной программе, недостающую часть средств можно оформить по обычной ставке. В этом случае общая стоимость жилья может составить:
Например, вы живете в Саратове и хотите купите квартиру стоимостью восемь миллионов рублей. Вы можете воспользоваться программой и оформить ипотеку на сумму шесть миллионов рублей по льготной ставке 6%, а оставшиеся два миллиона получить по рыночной ставке.
В программе участвуют следующие категории:
Квартиру вы можете приобрести как по договору долевого участия, так и по договору купли-продажи. Если речь о строительстве частного дома, то договор может быть заключен не только с юридическим лицом, но и с индивидуальным предпринимателем.
Если вы соответствуете критериям и имеете право на участие в программе «Семейная ипотека», то может рефинансировать ранее выданную ипотеку на новых условиях. Кроме того, в этом случае ваше жилье должно приобретаться у застройщика, а не частного лица. Единственное исключение делается для жителей Дальневосточного федерального округа. Если вы взяли ипотеку на строительство частного дома, ее по льготной программе рефинансировать нельзя.
Чаще всего материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса. Некоторые банки позволяют досрочно гасить льготную ипотеку с помощью маткапитала. Это нужно узнавать непосредственно в банке до оформления документов. Для погашения ежемесячных платежей использовать материнский капитал нельзя.