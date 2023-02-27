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43 минуты назад

Семейная ипотека в 2023: условия, как оформить

Алиса Селезнёва

В 2023 году продолжает действовать программа «Семейная ипотека». Для многих ипотека – единственный способ улучшить свои жилищные условия, но прежде чем решиться на этот шаг, нужно взвесить все аргументы «за» и «против», оценить свои возможности и риски, а также правильно выбрать банк.

Семейная ипотека в 2023: условия, как оформить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рамблер» рассказывает, как работает программа «Семейная ипотека», кто имеет на нее право, как рефинансировать уже имеющуюся ипотеку и использовать материнский капитал.

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Программа «Семейная ипотека» существует с 2018 года, за это время ей успели воспользоваться сотни тысяч российских семей.

Сейчас ее действие продлили до 1 июля 2024 года. Это значит, что еще есть время на то, чтобы принять решение и въехать в собственную квартиру.

Условия программы «Семейная ипотека»

Воспользоваться программой «Семейная ипотека» имеют право:

  • семьи, в которых первый ребенок или последующие дети родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, льготная ставка составит до 6% (для Дальневосточного федерального округа ставка установлена до 5%, если ребенок родился с 1 января 2019 года);
  • семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, причем в том случае оформить ипотеку можно в рок до 31 декабря 2027 года;
  • семьи, в которых воспитываются приемные дети, рожденные в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Максимальный срок, на который оформляется ипотека, составит 30 лет.

Первоначальный взнос должен быть не менее 15 процентов от стоимости квартиры.

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области сумма кредита по льготной программе не должна превышать 12 миллионов рублей, в других регионах максимальная сумма ограничена 6 миллионами рублей.

Если на покупку квартиры нужна сумма, превышающая лимит о льготной программе, недостающую часть средств можно оформить по обычной ставке. В этом случае общая стоимость жилья может составить:

  • 30 миллионов рублей — для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
  • 15 млн рублей — для жителей остальных российских регионов.

Например, вы живете в Саратове и хотите купите квартиру стоимостью восемь миллионов рублей. Вы можете воспользоваться программой и оформить ипотеку на сумму шесть миллионов рублей по льготной ставке 6%, а оставшиеся два миллиона получить по рыночной ставке.

Какое жилье можно приобрести по программе «Семейная ипотека»

В программе участвуют следующие категории:

  • Квартира в строящемся жилом комплексе
  • Уже готовая квартира в новостройке
  • Частный дом с участком
  • Частный дом, который вы планируете построить с подрядчиком
  • Вторичное жилье в Дальневосточном федеральном округе

Квартиру вы можете приобрести как по договору долевого участия, так и по договору купли-продажи. Если речь о строительстве частного дома, то договор может быть заключен не только с юридическим лицом, но и с индивидуальным предпринимателем.

Можно ли рефинансировать уже имеющуюся ипотеку

Если вы соответствуете критериям и имеете право на участие в программе «Семейная ипотека», то может рефинансировать ранее выданную ипотеку на новых условиях. Кроме того, в этом случае ваше жилье должно приобретаться у застройщика, а не частного лица. Единственное исключение делается для жителей Дальневосточного федерального округа. Если вы взяли ипотеку на строительство частного дома, ее по льготной программе рефинансировать нельзя.

Можно ли использовать материнский капитал

Чаще всего материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса. Некоторые банки позволяют досрочно гасить льготную ипотеку с помощью маткапитала. Это нужно узнавать непосредственно в банке до оформления документов. Для погашения ежемесячных платежей использовать материнский капитал нельзя.

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