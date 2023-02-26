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1 час назад

В банке назвали главную уловку кредитных организаций

Ura.Ru

Кредитные организации могут постараться скрыть от клиента невыгодные для него условия договора, например, дополнительную комиссию или растущую со временем ставку за мелким шрифтом. Об этом URA.RU рассказал ведущий специалист «Тинькофф» банка Владислав Скобин.

В банке назвали главную уловку кредитных организаций
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«Что касается рисков и уловок, заемщики должны знать о возможности скрытых комиссий и сборов, которые могут быстро накапливаться. Важно прочитать мелкий шрифт и понять все условия соглашения о рефинансировании, прежде чем подписывать пунктирную линию», — сказал Владислав Скобин.

По его словам, выгодные на первый взгляд условия могут измениться.

«Некоторые кредиторы могут предлагать низкую начальную процентную ставку, которая будет увеличиваться через определенный период времени. Заемщики должны знать об этой „тизерной ставке“ и убедиться, что они понимают долгосрочные расходы, связанные с кредитом», — отметил эксперт.

Ранее руководитель отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Ольга Жидкова рассказала, что рефинансирование кредита и реструктуризация задолженности могут привести к переплатам. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистр права Мери Валишвили отметила, что кредитная история может быть испорчена даже у тех, кто никогда не обращался в банк. В кредите могут отказать из-за различных мошеннических операций, отклонения соответствующего запроса в банк, а также из-за технических неполадок.

Личный счет,Тинькофф банк,
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